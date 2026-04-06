過去にデートDVを主張した後、その立場を翻した韓国女性ラッパーのJvcki Waiと、加害者として指名されていた元恋人のVangdaleが復縁を示唆している。4月5日、KCレーベルのプロデューサーであるVangdaleは自身のインスタグラムを更新し、Jvcki Waiと一緒に撮影した「人生4カット（韓国版プリクラ）」を公開した。【写真】ボコボコに…女性ラッパー、DV被害の写真公開公開された写真の中でVangdaleはJvcki Waiにバックハグをしたり、