歌姫「浜崎あゆみ」の“軽自動車”が話題に！1990年代後半のデビュー以来、数々のヒット曲とともに時代を象徴するカリスマとして君臨した「あゆ」こと浜崎あゆみさん。レコード大賞の最多受賞をはじめとする輝かしい足跡を残した彼女は、まさに若者たちの憧れの的でした。【画像】超カッコイイ！ これが「浜崎あゆみ」の軽自動車です！（30枚以上）そんな国民的歌姫の世界観をクルマという形で具現化したのが、2010年7月にホ