歌姫「浜崎あゆみ」の“軽自動車”が話題に！

1990年代後半のデビュー以来、数々のヒット曲とともに時代を象徴するカリスマとして君臨した「あゆ」こと浜崎あゆみさん。

レコード大賞の最多受賞をはじめとする輝かしい足跡を残した彼女は、まさに若者たちの憧れの的でした。

【画像】超カッコイイ！ これが「浜崎あゆみ」の軽自動車です！（30枚以上）

そんな国民的歌姫の世界観をクルマという形で具現化したのが、2010年7月にホンダアクセスから発売された「Aスタイルパッケージ」です。

ホンダのカスタムパーツを手がける同社と浜崎さんがタッグを組んで生まれたこのモデルは、一体どのような一台だったのでしょうか。

このパッケージのベースとなったのは、2006年に登場したホンダの軽自動車「ゼスト」です。独自の低床プラットフォームを採用することで、ミニバンの「ステップワゴン」にも引けを取らないほど広々とした室内空間を確保し、最大739リットルという大容量の荷室を実現していました。

日々の買い物からレジャーまで柔軟にこなせる高い実用性を備えつつ、軽自動車で初めて前後席対応のサイドカーテンエアバッグを設定するなど、安全性能にも徹底してこだわっています。

そして、2008年にはゼストをより精悍に進化させた上級モデルとして「ゼストスパーク」が登場。鋭い眼光のようなプロジェクターヘッドライトや、存在感のあるフロントバンパーを備えたゼストスパークは、専用のスポーツサスペンションによる質の高い走りも追求されました。

そのクールなイメージに合わせて浜崎あゆみさんを起用した広告展開が行われ、大きな反響を呼びます。このプロモーションの好評を受けて、半年間の期間限定で用意されたのが「Aスタイルパッケージ」です。

パッケージ名に冠された「A」とは、浜崎さんの象徴である「あゆマーク」を指しています。車体のエンブレムはもちろん、内外装の至る所にあゆマークがあしらわれ、ゴールドの煌めきを添えた特別なデザインは、力強いゼストスパークの表情をいっそう華やかに彩りました。

ホンダが「常に浜崎さんを感じられる演出」と語ったこのパッケージは、当時7万3500円という価格で販売されました。

ネット上では、当時を懐かしむ声が数多く上がっており、「免許を取って最初に憧れたクルマだった」「CMのあゆが最高にカッコよかった」といった、ファンからの投稿が目立ちます。

今の軽自動車にはない、メーカー純正とは思えないほど強気で華やかなデザインを再評価する意見も多く、「この尖った世界観こそが平成の良さ」と、時代を象徴するアイコンとして今なお強い存在感を放っているようです。

また、現在もこの特別なモデルを大切に乗り続けているオーナーたちからは、愛車への深い愛情が伝わる投稿が寄せられています。「走行距離は伸びたけれど、あゆのエンブレムは今でもピカピカに磨いています」といった報告とともに自慢の愛車写真をアップするなど、ファンにとってこのパッケージが単なる移動手段以上の価値を持っていることがわかります。

一方で、中古車市場での希少性に触れる声も少なくありません。「探してみたけれど、状態の良い個体は出てこない」「本当に貴重なモデル」と現存数の少なさを嘆くファンや、街中で偶然見かけた際の驚きを綴る人も見受けられます。

加えて、最近のホンダに対しても「当時のゼストスパークのような勢いのあるコラボをまたやってほしい」と期待を寄せる声が上がるなど、この伝説的なレアモデルは今もなお多くの人々の記憶に鮮烈に残っているようです。