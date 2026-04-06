松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、60種類のメニューの中から組み合わせ自由に選べる「松屋の選べる60種ランチセット」を4月7日午前11時に販売開始します。【えっ！】「松屋の選べる60種ランチセット」の対象商品を一挙にチェック！同セットは、「毎日来ても飽きない」をコンセプトに開発。連日午前11時〜午後3時のランチタイム限定で15:00のランチタイム限定で、販売。定番人気メニュー「牛めし