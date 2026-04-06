「広島２−１阪神」（５日、マツダスタジアム）モンティが決めた！広島のエレフリス・モンテロ内野手（２７）が来日初のサヨナラ本塁打を放ち、チームの連敗を４で止め、昨年８月から続いていた阪神戦の連敗も８で食い止めた。１−１の九回に桐敷から値千金の２号ソロを左翼席に運んだ。３日にも桐敷から一発を放っていた“桐敷キラー”。お立ち台では「サイコウデース！」と絶叫した。新井監督の主な一問一答は以下の通り