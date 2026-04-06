「広島２−１阪神」（５日、マツダスタジアム）

モンティが決めた！広島のエレフリス・モンテロ内野手（２７）が来日初のサヨナラ本塁打を放ち、チームの連敗を４で止め、昨年８月から続いていた阪神戦の連敗も８で食い止めた。１−１の九回に桐敷から値千金の２号ソロを左翼席に運んだ。３日にも桐敷から一発を放っていた“桐敷キラー”。お立ち台では「サイコウデース！」と絶叫した。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−モンテロは打撃内容が上がってきている。

「日頃の練習を一生懸命やっている。どこかで出したいと思っていた。やっぱり何と言っても魅力なので、彼の長打というのは」

−攻撃面ではバントが５つ。

「相手も素晴らしい投手。何とかスコアリングポジションに進めて、プレッシャーをかけていこうというふうに思っていた」

−矢野が１軍に合流。

「野手を厚めにしたいなと思って。枠もありますから。そこら辺は入れ替えながら、今後も臨機応変にやっていきたい」

−勝田のスタメンは二塁。打撃でも一定の結果が出ている。

「彼はルーキーなので、（試合に）出ながら成長してもらいたい。昨日（４日）猛打賞をしているから、今日（５日）いってもらったりとか。キク（菊池）の状態もまずまず良い。いろいろ考えながら起用していきたい」