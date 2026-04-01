ドミノ・ピザ ジャパン（東京都品川区）の宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」が4月1日「エイプリルフール」に、ピザを100万円分購入するとトレーディングカード「ドミノ・カード」をプレゼントすると発表しました。【写真】ちょっと待って！「ドミノ・デラックス」の必殺技がヤバすぎる（笑）！「ドミノ・カード」を見る！「ドミノ・カード」は、トレーディング形式のカードゲームで、好きなピザの絵柄をコレクションすること