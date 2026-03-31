3月29日、俳優の谷原章介がMCを担当する情報番組『SUNDAYブレイク.』（フジテレビ系）の初回が放送された。直後にフジテレビのスタジオでおこなわれた記者会見で、谷原は「初めてだと思えないぐらい手応えがあった」と、自信満々に語ったのだが……。「初回の世帯平均視聴率は2.3％でした（ビデオリサーチ調べ、関東地区。以下同）。裏番組の『サンデーモーニング』（TBS系）の12.5％、『シューイチ』（日本テレビ系）の8.7％と