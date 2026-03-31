3月29日、俳優の谷原章介がMCを担当する情報番組『SUNDAYブレイク.』（フジテレビ系）の初回が放送された。直後にフジテレビのスタジオでおこなわれた記者会見で、谷原は「初めてだと思えないぐらい手応えがあった」と、自信満々に語ったのだが……。

「初回の世帯平均視聴率は2.3％でした（ビデオリサーチ調べ、関東地区。以下同）。裏番組の『サンデーモーニング』（TBS系）の12.5％、『シューイチ』（日本テレビ系）の8.7％と比べると、あまりに厳しい数字と言わざるを得ません。よほど魅力的なコンテンツを出していかないと、今後も苦戦必至でしょう」（芸能担当記者）

厳しい船出となったが、さらなる不安も抱えている。

「谷原さんとタッグを組むのは、情報番組のキャスター初挑戦となる、オズワルドの伊藤俊介さん。“異色のコンビネーション”として注目を集める狙いなのでしょうが、心配なのは、伊藤さんの遅刻癖です。遅刻の原因はおもに深酒。朝まで飲んで、遅刻どころか舞台に穴をあけることもたびたびあるようです。番組は日曜朝7時から8時55分の生放送ですから、遅くとも朝6時には東京・台場のフジテレビに入っていなくてはいけないはずです」（同前）

2021年、関西のバラエティ番組で伊藤の遅刻癖が紹介され、先輩芸人・ほんこんが激怒したことも。「干されたらええねん!」と伊藤相手にマジ切れし、スタジオが凍りついたのは有名な話だ。2024年には、吉本から劇場出演3カ月停止という処分を受けている。2026年になっても癖は治らず、2月にゲスト出演予定だったラジオの生放送に遅刻。共演者たちから「酒くさっ!」とツッコまれている。

初回はさすがに遅刻しなかった伊藤。放送後の会見ではその前夜、千鳥の大悟から「朝まで飲みにいくか?」と誘われたが、断ったことを明かし「この番組から本当に生まれ変わろうと思ってます」と更生を誓ったのだった。

伊藤の妹で女優の伊藤沙莉（さいり）は、初回放送後にXを更新。《「オズワルド伊藤 初回生放送に遅刻せず!」ってニュースになってて 安堵と共に そんなことニュースになる 兄貴だいじょぶそ?って気持ちで溢れてるけど、ひとまず良かった》とひと安心。《頼むから引き続き頑張ってくれ》と、兄にエールを送っている。

会見で谷原は、伊藤の遅刻について「（飲みに誘われたら）行くような人であってほしいね。攻め続けてほしいね」と“昭和の芸人魂”を応援したのだが、視聴率的には、そんな呑気なことを言っている場合ではなさそうだ。