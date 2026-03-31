マニュライフ生命保険は31日、元営業職員の60代男性が計5275万円を顧客から詐取していたと発表した。営業職員による顧客からの金銭詐取は、プルデンシャル生命保険やソニー生命保険でも発覚している。職員は千葉支社（千葉市）に所属していた2012年5月から26年1月にかけ、保険の販売を装い、20人の顧客から現金を受け取った。今年1月に顧客からの相談で発覚し、懲戒解雇処分となった。マニュライフ生命は全額を補償しており