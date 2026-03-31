ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの開業25周年という記念すべき節目に、合同会社ユー・エス・ジェイ 社長の村山卓（むらやま たく）氏が囲み取材に応じました。自身の体験から、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが世界トップクラスのテーマパークへと成長した要因、そして未来に向けた展望まで、熱い想いが語られたインタビューの模様をお届けします。 合同会社ユー・エス・ジェイ 社長 村山卓氏インタビュー ―
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