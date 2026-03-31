パリにあるアメリカの大手金融機関が入る建物の前で、爆発物に点火しようとしていた人物が逮捕されました。「SNSで雇われた」と供述しています。【映像】現場周辺の様子複数の地元メディアによりますと、パリ中心部にあるアメリカの金融大手「バンク・オブ・アメリカ」が入る建物前で28日午前3時半ごろ、手製とみられる爆発物にライターで火を付けようとしている人物を、警察官が発見し取り押さえました。逮捕されたのは自称