11年ぶりに国内復帰した楽天の前田健太投手（37）が30日、仙台市内で先発投手練習に参加。本拠地開幕戦となる、31日のソフトバンク戦に向け、キャッチボールなどで汗を流した。NPBの公式戦としては広島時代の15年10月7日の中日戦以来、3828日ぶりの先発マウンド。昨季の覇者で開幕3連勝と波に乗るチームの勢いを止める。11年ぶりに迎える日本での自身の開幕戦。仕上がりを問われた前田健は「バッチリです。前田健太というピッ