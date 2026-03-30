3月25日に海上自衛隊が爆破処理した周南コンビナートの不発弾に関連し出光興産徳山事業所は3月27日に他に不発弾がないかを調べる潜水探査を実施しました。この潜水探査で新たな不発弾は見つかりませんでした。2025年9月に出光興産 徳山事業所の桟橋付近の海底で見つかった250Kg爆弾とみられる不発弾は3月25日海上自衛隊による水中での爆破処理が行われ、処理は成功しました。爆破処理に向けた調査では不発弾の半径40メӦ