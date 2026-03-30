県内は31日未明から明け方にかけ激しい雨のおそれがあります。 熊本地方気象台によりますと県内は低気圧の影響であたたかく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となる見込みです。予想される1時間に降る雨の量はいずれも多いところで熊本地方と天草・芦北地方で40ミリ、阿蘇地方と球磨地方で30ミリとなっています。気象台は31日朝にかけて落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意するよう呼びかけています。