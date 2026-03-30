高市早苗首相は3月19日（日本時間20日）、アメリカでトランプ大統領との首脳会談を行い、その際、トランプ氏から「パールハーバー（真珠湾攻撃）」を持ち出す発言が飛び出した。アメリカ在住経験があるジャーナリストの柴田優呼さんは「日本ではシリアスに受け止められていないが、卑怯者呼ばわりされたに等しい」という――。■トランプ発言の「とんでもなさ」日米首脳会談の場でトランプ大統領が19日（日本時間20日）、「なぜイ