「もう我慢の限界です。なんとしてでも大石晃子さんだけは共同代表の座から引きずり下ろさなければなりません」。こう決意を語るのは、れいわ新選組の地方議員である。“反大石”で結束した地方議員たちは、4月に開催予定の臨時総会で“クーデター”を起こすことも辞さない構えだ。（前後編の後編）＊＊＊【写真】〈帝国主義の戦争と増税と闘える党が必要〉大石氏の夫で大阪府職員の“しげさん”が党関係者に送ったLINE。「ヤバ