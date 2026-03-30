法人向け置き菓子・社食・オフィスコンビニサービスを提供する株式会社スナックミーと株式会社くるめしはこのほど、社会人302人を対象に、共同で「職場での共食(食事・軽食を共にすること)に関する意識調査」を実施、結果を公表した。 【写真】新入社員とは「飲みニケーション」より「おやつ」の時代 共食習慣の有無で「自社への愛着(帰属意識)」を比べると、共食習慣のある層が12.3ポイント高く、「上司