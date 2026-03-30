日本GP自動車レースのF1第3戦・日本グランプリ（GP）は29日、三重県の鈴鹿サーキットで決勝が行われ、メルセデスのキミ・アントネッリが優勝した。2位にマクラーレンのオスカー・ピアストリ、3位にフェラーリのシャルル・ルクレールが入った。表彰式で三笠宮家の彬子さまが登場。ルクレールの帽子を脱いでお辞儀する敬意のこもった振る舞いが、ファンの注目を集めた。表彰台でアントネッリがトロフィーを高々と掲げる中、赤い