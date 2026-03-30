日本GP

自動車レースのF1第3戦・日本グランプリ（GP）は29日、三重県の鈴鹿サーキットで決勝が行われ、メルセデスのキミ・アントネッリが優勝した。2位にマクラーレンのオスカー・ピアストリ、3位にフェラーリのシャルル・ルクレールが入った。表彰式で三笠宮家の彬子さまが登場。ルクレールの帽子を脱いでお辞儀する敬意のこもった振る舞いが、ファンの注目を集めた。

表彰台でアントネッリがトロフィーを高々と掲げる中、赤いレーシングスーツ姿のルクレールは帽子をかぶったまま立っていた。彬子さまが近づくと、素早く帽子を脱ぎ、深々と頭を下げて挨拶。彬子さまがその場を離れた後、再び帽子を被り直した。

X上で実際の様子が拡散されると、日本のファンから「さすがは公室のあるモナコ出身」「こういうところ本当に素敵だな！」「育ちが良すぎる」「見た目だけでなく対応もイケメンかよ」「ルクレール、紳士だねー」「誰も注目してないようなところで紳士な振る舞いできるところが本当の紳士だと思う」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）