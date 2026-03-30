「マウント夫」にうんざりする妻が急増中夫婦生活を送っていると、時には相手に「いらっ」とすることもありますよね。SNSで話題となっていたのが、学歴や仕事内容などでやたらと「マウントをとってくる夫」にうんざりしている妻たち。日常的にストレスがたまりそうですが、どう対処しているのでしょうか？【画像】絶滅危惧種になってほしい…これが「マウント夫」の特徴です！（9枚）「こんなのも解けないの？」 学歴・知識マ