「マウント夫」にうんざりする妻が急増中

夫婦生活を送っていると、時には相手に「いらっ」とすることもありますよね。SNSで話題となっていたのが、学歴や仕事内容などでやたらと「マウントをとってくる夫」にうんざりしている妻たち。日常的にストレスがたまりそうですが、どう対処しているのでしょうか？

【画像】絶滅危惧種になってほしい… これが「マウント夫」の特徴です！（9枚）

「こんなのも解けないの？」 学歴・知識マウント

マウントの種類はさまざまなよう。学歴に関するケースでは、「何かにつけて高学歴なことをひけらかしてきていらっとする」「自分の方が頭が良いとことあるごとにアピールしてきて、ずっと私のことを見下してくるのを本当にやめてほしい」といった声が上がっていました。

中には「一緒にクイズ番組を見ていて苦戦していると、『こんなのも解けないの？』って小ばかにしてくる」という声も。

マウントは学歴だけではありません。「自宅で残業していると『それくらい会社で終わらせられないの？』って絡んでくるのがうざい」「会社の面接に来た人のことを話したら、『ウチはもっとまともだよ』とばかにした感じで言われて心底腹が立った。それ以来、夫に仕事の話は一切していない」といった声がありました。

「赤ちゃん言葉」で撃退？ 妻たちの対処法

他にも「よく『体力なさすぎ』って言われるけど、そもそも男の人と比べないでほしい」「子どもがいる前でも『俺すごい』みたいな自慢話をしているからあきれてしまう」「失敗すると必ず『俺は最初から分かってたけどな』と言われる。もう相手にしていない」といった声がみられます。

おそらく、自覚なくマウントをとっている夫が多いのではないでしょうか。もしかすると、妻や子どもに良いところを見せたいという気持ちが、無自覚マウントにつながってしまうのかもしれません。

ストレスがたまり続ければ離婚にもつながりかねない夫婦マウントですが、「そんなの無視無視。勝手に言わせておけばいい」「『それ他の人にも言ってるの？』とはっきり伝えなきゃだめ」「赤ちゃん言葉で『すごいでちゅね〜』ってほめてあげるといいよ」などのアドバイスも寄せられていました。

ママ友などと違って家庭内なので、なかなか距離を空けた付き合いも難しいですよね。皆さんは夫からマウントをとられたら、どのように対処していますか？