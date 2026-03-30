宇宙航空研究開発機構（JAXA）は30日、再使用型ロケット開発に向けた小型実験機「RV―X」のこの日の飛行試験を中止した。秋田県能代市の施設で早朝から準備していたが、飛行前に燃料注入用の配管を外した後、配管を機体から離す装置が動かなかった。