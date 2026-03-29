4月はさまざまなサービスの価格が改定される時期です。では、4月を迎える前にどのような固定費を見直すべきなのでしょうか。忙しい年度末でもできる固定費を見直す方法や、忘れがちなサブスクをきちんと把握する方法などについて、節約アドバイザーの節約主婦さくのんさんに聞きました。【画像で見る】知らなきゃヤバイ…これが4月以降に出費を抑えるために“必要なこと”です！Q.4月は多くのサービスが改定されますが、今のうち