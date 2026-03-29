4月はさまざまなサービスの価格が改定される時期です。では、4月を迎える前にどのような固定費を見直すべきなのでしょうか。忙しい年度末でもできる固定費を見直す方法や、忘れがちなサブスクをきちんと把握する方法などについて、節約アドバイザーの節約主婦さくのんさんに聞きました。

【画像で見る】知らなきゃヤバイ…これが4月以降に出費を抑えるために“必要なこと”です！

Q.4月は多くのサービスが改定されますが、今のうちに「これだけは解約・プラン変更しておかないと、自動的に高い料金に移行してしまう」という注意すべき固定費はありますか。

節約主婦さくのんさん「4月は忙しくなり、これまで見ていたドラマやアニメなどのサブスクを利用する時間がなくなりがちなので、まずはそのようなサブスクの見直しから始めてみるのはいかがでしょうか。

さらに、生活環境が変わるとスマホで必要なデータ通信量（ギガ数）が変わる可能性もあります。スマホ代を見直すのも良いでしょう。保険を見直すのもおすすめです。自分の生活が変わったり、子どもが大きくなったりして、必要な保険が変わることがあります。自分が会社で入っている保険も少しずつ改定があるので、自分が入っている任意保険を見直す良い機会になるでしょう」

Q.「電力会社の乗り換え」や「電話番号を変えずに携帯電話会社を乗り換えるMNP」など、手間がかかるイメージの固定費削減を、忙しい年度末に最短ルートで完結させるための「時短見直し術」を教えてください。

節約主婦さくのんさん「電力会社を乗り換えると、1〜2カ月ほど電気代が無料というキャンペーンを実施していることがあります。毎月送られてくる電気料金の請求書や、サイトにログインして確認できる番号があれば簡単に乗り換えられるので、10〜20分ほどの作業で電気代分が浮くと考えれば、割りの良い仕事なのではないでしょうか。

スマホのMNPについては、最近だとeSIMというサービスがあり、夜でも申し込みが可能です。寝る前の20分程度で簡単に乗り換えることができるため、意外と難しくありません。固定費の見直しは面倒なイメージがありますが、やってみれば簡単なのに後回しにして放置というのが一番もったいないです。手間がかかるという固定概念を壊して一歩踏み出してみるのがおすすめです」

Q.冬の間に契約した「加湿器のフィルター定期便」や「暖房関連のオプション」など、春には不要になる期間限定のサブスクを見つけるコツはありますか。

節約主婦さくのんさん「加入時にしっかりと、どこかに記入するべきというのが大前提ではあるのですが、契約したサブスクは毎年さほど大きな変化がないと思うので、一度サブスクのリストを完成させてしまえば、オリジナルのチェックリストができると思います。カードで引き落としの支払いがあるとしたら、カードの明細をチェックするのも効果的かもしれません。

ちなみに私の場合は、部屋に飾ってあるカレンダーに、その月に契約したサブスクを書いて忘れないようにしています。1年間捨てずに使うものに気軽にメモするのも良いのではと思います」

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4月は忙しさからドラマやアニメを見る頻度が減りがちなので、それらのサブスクの見直しから取り掛かると良いことが分かりました。電気代やスマホ代の見直しもさほど時間がかからないので、面倒だからと後回しにせずに見直しをして、上手に節約できると良いですね。