「巨人６−１２阪神」（２９日、東京ドーム）終盤に粘りを発揮した阪神が、逆転勝利で２年連続の開幕カード勝ち越しを決めた。点の取り合いとなった一戦は、５−５の七回に動いた。５番手・及川が２死から３番・泉口に勝ち越しソロを被弾。１ストライクからの内角球を右翼スタンドに運ばれ、手痛い一発を許した。及川が本塁打を浴びたのは、昨年８月１９日・中日戦で岡林に許して以来。１点のビハインドを背負ったが、攻撃陣