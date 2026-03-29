Photo：日吉”JP”純平Vaundyが3月28日（土）北海道・大和ハウス プレミストドームにて4大ドームツアー＜Vaundy DOME TOUR 2026 “SILENCE”＞のファイナル公演を開催した。今回のドームツアーは自身初・男性ソロアーティスト史上最年少での開催となり、2月7日（土）福岡県・みずほPayPayドーム福岡を皮切りに東京ドーム・京セラドーム大阪を2Daysで開催。全公演完売、約35万人を動員したツアーとなった。ファイナル公演では4月13