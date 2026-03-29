Photo：日吉”JP”純平

Vaundyが3月28日（土）北海道・大和ハウス プレミストドームにて4大ドームツアー＜Vaundy DOME TOUR 2026 “SILENCE”＞のファイナル公演を開催した。

今回のドームツアーは自身初・男性ソロアーティスト史上最年少での開催となり、2月7日（土）福岡県・みずほPayPayドーム福岡を皮切りに東京ドーム・京セラドーム大阪を2Daysで開催。全公演完売、約35万人を動員したツアーとなった。

ファイナル公演では4月13日スタートのフジテレビ新・月9ドラマ（毎週月曜21時〜21時54分）『サバ缶、宇宙へ行く』（主演：北村匠海）の主題歌を新曲「イデアが溢れて眠れない」にて担当することも発表。集まった観客からは大きな歓声があがった。新曲「イデアが溢れて眠れない」は4月20日に配信リリースとなる。

さらに、ドーム公演の最後の曲として披露されていた「𝖳𝗁𝖾 𝖲𝖨𝖫𝖤𝖭𝖢𝖤」が3月29日0時より配信リリース・ミュージックビデオも公開された。

Vaundyは9月より、東京・韓国・香港・福岡・台湾・上海を回る自身初のアジアアリーナツアーの開催も決定している。

■「イデアが溢れて眠れない」

2026年4月20日配信リリース

予約はこちら：https://lnk.to/idea_Vaundy

フジテレビ系月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」主題歌

■ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』

2026年4月13日スタート 毎週月曜 21時〜21時54分 ≪出演者≫

北村匠海 出口夏希 黒崎煌代 ・ 八嶋智人 三宅弘城 村川絵梨 ソニン 迫田孝也 鈴木浩介 荒川良々 ／ 神木隆之介

語り 井上芳雄 ≪原案≫

『さばの缶づめ、宇宙へいく』（小坂康之、林公代／イースト・プレス） ≪脚本≫

徳永友一

（映画『はたらく細胞』、映画『翔んで埼玉』シリーズ、『ONE DAY〜聖夜のから騒ぎ〜』、『ルパンの娘』シリーズ、他） ≪音楽≫

眞鍋昭大

（『嘘解きレトリック』、『PICU 小児集中治療室』、他） ≪主題歌≫

Vaundy『イデアが溢れて眠れない』（SDR／Sony Music Labels Inc.） ≪スタッフ≫

＜演出＞

鈴木雅之

（『ONE DAY〜聖夜のから騒ぎ〜』、『ラジエーションハウス』シリーズ、『HERO』シリーズ、他）

西岡和宏

（『新東京水上警察』、『続・続・最後から二番目の恋』、『風間公親 教場0』、他）

郄橋洋人（オフィスクレッシェンド）

（『ホンノウスイッチ』、映画『おとななじみ』、他） ＜プロデュース＞

石井浩二

（『それでも、生きてゆく』、『若者たち2014』、他） ＜プロデューサー＞

野田悠介

（『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』、『新宿野戦病院』、『ナイト・ドクター』、他）

中沢 晋（オフィスクレッシェンド）

（『119エマージェンシーコール』、『マルス―ゼロの革命―』、他） ≪制作協力≫

オフィスクレッシェンド ≪制作著作≫

フジテレビジョン 【公式HP】https://www.fujitv.co.jp/sabauchu

【公式X】https://x.com/sabauchu_fujitv

【公式Instagram】https://www.instagram.com/sabauchu_fujitv/

【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@sabauchu_fujitv

■U-NEXT配信『Vaundy DOME TOUR 2026 “SILENCE” @ 東京ドーム』

見逃し配信：配信準備完了次第〜3月29日(日)23:59まで

https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000012419

■＜Vaundy ASIA ARENA TOUR 2026 “HORO”＞

9月5日（土）6日（日）

TOKYO Makuhari Messe Halls 9 & 11

9月19日（土）20日（日）

SEOUL INSPIRE ARENA

10月3日（土）

HONGKONG AsiaWorld-Arena

10月24日（土）25日（日）

FUKUOKA Kitakyushu Messe

10月31日（土）11月1日（日）

TAIPEI Taipei Arena

11/14日（土）15日（日）

SHANGHAI ▼特設サイトはこちら

https://member.vaundy.jp/feature/ASIAARENATOUR_2026

■＜Vaundy JAPAN ARENA TOUR 2027-2028＞

・2027

8月14日(土)15日(日) 兵庫県・GLION ARENA KOBE

8月28日(土)29日(日) 愛知県・日本ガイシホール

9月19日(日)20日(月・祝) 福岡県・マリンメッセ福岡A館

9月25日(土)26日(日) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

10月2日(土)3日(日) 大阪府・大阪城ホール

10月16日(土)17日(日) 広島県・広島グリーンアリーナ

10月23日(土)24日(日) 新潟県・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

11月20日(土)21日(日) 岩手県・盛岡タカヤアリーナ(盛岡市総合アリーナ)

11月27日(土)28日(日) 神奈川県・横浜某所

12月11日(土)12日(日) 福井県・サンドーム福井 ・2028

1月9日(日)10日(月・祝) 大阪府・大阪城ホール

1月15日(木)16日(金) 愛知県・IGアリーナ

1月22日(土)23日(日) 熊本県・グランメッセ熊本

2月5日(土)6日(日) 香川県・あなぶきアリーナ香川

2月26日(土)27日(日) 宮城県・ゼビオアリーナ仙台 ▼特設サイトはこちら

https://member.vaundy.jp/feature/ARENATOUR_2728