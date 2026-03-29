◇セ・リーグ阪神2―0巨人（2026年3月28日東京ドーム）阪神・森下が勝利を呼び込むV犠飛を放った。初回1死一塁から二盗を試みた一走・中野が捕手の悪送球の間に三進。絶好の好機で巡ってきた打席でポイントゲッターとしての役割を果たした。「（ストライク）ゾーンを上げて自分のスイングを心がけた。先制点が取れたので（良かった）。（高橋）遥人さんが粘ってくれるかなという思いもありました」フルカウントからの6