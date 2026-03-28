マンチェスター・シティが115件に及ぶFFP違反を巡り、当局が「勝ち点60の剥奪」という衝撃的な厳罰を検討していることが明らかになった。ジャーナリストのセサル・アウグスト・ロンドーニョ氏が報じたところによれば、この歴史的な制裁の公式発表は今シーズン終了までに行われる見通しだ。プレミアリーグを支配してきた絶対王者が、一転して奈落の底へ突き落とされる可能性があり、フットボール界全体を揺るがす事態となりつつある