高本彩花 元日向坂46の高本彩花が27日、都内で行われたキャンパスコンテスト「CAMPUS BOYS 2026」「CAMPUS GIRLS 2026」 授賞式に出席した。高本は同コンテストの応援アンバサダーを務める。安田大サーカスのクロちゃんとフリーアナウンサーの登坂淳一氏とともに受賞の行方を見守った。BOYS部門のグランプリは原田樹さん、GIRLS部門は月城花純さんがグランプリに輝いた。高本は「結果に関係なくこの時間はすごく貴