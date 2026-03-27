サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の#1が、26日午後9時から放送された。練習生・金安純正（KANEYASU JUNSEI）が、INIに救われたエピソードを明かした。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生JUNSEIは、レベル分けテストにINIと関係のあるメンバーがある目られた「Log IN!」で出場