『日プ新世界』練習生、”INIに救われた”エピソード告白「勇気を与えられるアイドルになりたい」
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の#1が、26日午後9時から放送された。練習生・金安純正（KANEYASU JUNSEI）が、INIに救われたエピソードを明かした。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
JUNSEIは、レベル分けテストにINIと関係のあるメンバーがある目られた「Log IN!」で出場。どういうつながりがあるのか問われたJUNSEIは「僕はINIさんに人生を救ってもらった経験がありまして」と切り出した。
そして、最終審査時の映像が流れ、JUNSEIは「高校3年生のときにきのうまで元気だったお父さんが、急に亡くなってしまったことがあって。その時僕は受験生で、親とか友だちにも迷惑をかけられなくて、つらい日々が自分の中で続いていて。そんなときに、頑張っている（『PRODUCE 101 JAPAN』シーズン2の）練習生の姿を見て、心を打たれて、パパが天国にいる分頑張らなきゃいけないと思って、また前を向いて歩くことができました」と振り返った。
続けて「心のどこかにつらい想いを持っている方に生きる意味や、勇気を耐えられるアイドルになりたくて、今日ここに来ました」と力強く語った。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
JUNSEIは、レベル分けテストにINIと関係のあるメンバーがある目られた「Log IN!」で出場。どういうつながりがあるのか問われたJUNSEIは「僕はINIさんに人生を救ってもらった経験がありまして」と切り出した。
続けて「心のどこかにつらい想いを持っている方に生きる意味や、勇気を耐えられるアイドルになりたくて、今日ここに来ました」と力強く語った。
『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信もされる。