車載マイクロコントローラー設計で協業スバルが、新たなる分野へ大きな一歩を踏み出した。【画像】スバルとインフィニオンテクノロジーズによる共同技術説明会と最新EV『トレイルシーカー』全51枚ドイツの『インフィニオンテクノロジーズ』と3月26日、都内で共同技術説明会を実施。主な内容は、3月9日にニュースリリースが発表された、車載マイクロコントローラーの設計に関する協業についてだ。スバルが、新たなる分野へ大きな