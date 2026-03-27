高市早苗首相は3月16日の参議院予算委員会で、女性天皇について否定的な見解を明らかにした。神道学者で皇室研究家の高森明勅さんは「高市首相は、現在の皇室典範の規定に基づく皇位継承順序にこだわっているようだが、そもそも皇室典範は構造的欠陥を抱えている。本気で皇室の存続を願うならば、欠陥ルールを見直し女性天皇を認めるべきだ」という――。第2次高市内閣発足当日、官邸に入る高市早苗首相。2026年2月18日（写真＝内