「起きてニャ！」 熟睡中の大型犬に挑む小さなチャレンジャーが話題YouTubeチャンネル「Funny Dog Bailey」では、眠っているゴールデンレトリバーのベイリーを子猫が一生懸命起こそうとする様子が配信され、動画のコメント欄には「ベイリーの心の広さがすごいね」「子猫がかわいすぎる！」などの声が続出しました。【画像5枚】包容力ハンパない…！これが、“何をされても絶対怒らない”大型犬です！注目を集めたのは「Kitten