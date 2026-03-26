「起きてニャ！」 熟睡中の大型犬に挑む小さなチャレンジャーが話題

YouTubeチャンネル「Funny Dog Bailey」では、眠っているゴールデンレトリバーのベイリーを子猫が一生懸命起こそうとする様子が配信され、動画のコメント欄には「ベイリーの心の広さがすごいね」「子猫がかわいすぎる！」などの声が続出しました。

【画像5枚】包容力ハンパない…！これが、“何をされても絶対怒らない”大型犬です！

注目を集めたのは「Kitten Wakes Up Golden Retriever【Try Not to Laugh】」という動画。大きないびきをかきながら眠っているベイリーに、子猫がじゃれているシーンから始まります。

子猫は「起きて遊ぼうニャ！」と全身で訴えるように、ベイリーの足にかみついたり、勢いよく飛びかかったりします。それでもベイリーは怒る様子もなく、眠そうなまま。そっと体を動かして子猫のちょっかいをかわしていました。

「まるで遊園地」 種を超えた絆に世界中がほっこり

何度もアピールを続けても起きないので、子猫は横にちょこんと座りました。諦めたかと思いきや、仕切り直してまたアタック開始。

さすがに体を起こしたベイリーでしたが、「小さい子には優しくするワン…… でも、まだ眠たいワン」と言わんばかりに、再び横になってしまいます。子猫の元気さとベイリーの包容力が対照的な、思わず笑ってしまう場面ですね。

動画のコメント欄には「子猫にとって、大きくて優しいベイリーはまるで遊園地みたい」「世界中の人がベイリーのような心だったら、世界はもっと優しい場所になるね」などの声が寄せられていました。元気な子猫と優しいベイリーのやりとりを、ぜひ動画でチェックしてみてください。