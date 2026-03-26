マネージャからのお土産らしいお笑いタレントのカンニング竹山さんが2026年3月22日、公式Xを更新し、US-2のフライトタグキーホルダーを公開しました。【いい、感じのデザイン！】竹山さんが公開したUS-2のフライトタグキーホルダー（画像）竹山さんは公式Xで「マネージャーがお土産に買って来てくれた。ちょっと嬉しい。日本人が作った最高の飛行機US-2！」と、写真とともにコメントを投稿しています。US-2は、海上自衛隊が