台湾メディアの自由時報は6日、「中国人観光客がいなくても怖くない！」と題し、訪日外国人客が過去最多を記録したことを報じた。記事は、2025年11月7日に高市早苗首相の台湾有事に関する発言をきっかけに日中関係が悪化したと説明。これに反発した中国政府が自国民に対し日本への渡航自粛を呼び掛けたことで、中国人観光客の減少が続いている一方、訪日外国人全体では過去最多を更新していると伝えた。日本政府観光局（JNTO）のデ