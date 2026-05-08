◆米女子ゴルフツアーみずほアメリカズ・オープン第１日（７日、ニュージャージー州マウンテンリッジＣＣ（６７３５ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が５バーディー、２ボギーで３アンダーの６９をマークし、首位と３打差の６位と好発進した。日本勢は１３人が出場。７番でホールインワンを達成した勝みなみ（明治安田）、原英莉花（ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールデ