第一回定例大分県議会は26日、物価高対策などを盛り込んだ総額7300億円余りの新年度当初予算案などを可決し、閉会しました。 【写真を見る】大分県議会が閉会総額7300億円の当初予算案など50議案を可決 県議会最終日は、委員長報告や各議案の採決が行われました。今回の定例会では、過去最大規模となる総額7300億5800万円の新年度一般会計当初予算案が審議されました。 予算案にはプレミアム商品券の発行に関する予算など物価