米大リーグ、ジャイアンツ―ヤンキースの開幕戦が行われたオラクル・パーク＝25日、米カリフォルニア州サンフランシスコ（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグは25日、サンフランシスコでの1試合で開幕し、ヤンキースが7―0でジャイアンツに勝った。ヤンキースは二回に5点を挙げ、先発フリードが七回途中無失点と好投した。26日（日本時間27日）には日本選手所属のチームも初戦を迎え、ワールドシリーズ3連覇を狙