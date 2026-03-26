マニュアルの「Z NISMO」に期待大！2026年3月23日、日産の米国法人はマイナーチェンジを実施した新型「Z」（日本名：フェアレディZ）2027年モデルを発表しました。デザイン変更、ハンドリングの向上などの仕様変更に加え、高性能モデルに待望の6速MT（マニュアルトランスミッション）が搭載されるようです。【画像】超カッコいい！ これが日産の「新型フェアレディZ」2027年モデルです！ 画像で見る（30枚以上）日産の象徴的