なにわ男子の大橋和也（28）が25日、東京・有明の新エンターテインメント施設「東京ドリームパーク」内の劇場・EXシアター有明（来月25日開場）で、オープニングラインアップ発表会に出席した。NEWS加藤シゲアキ（38）プロデュースのこけら落とし公演「AmberS―アンバース―」でtimelesz寺西拓人（31）とダブル主演。すでに緊張しきりで「加藤くんが“考えてなかった！”というくらい凄い物ができるように頑張ります」と意気込