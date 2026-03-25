動画のサブスクサービスに加入している人は多いのではないでしょうか。1つのコンテンツにつき、月額1000円程度で利用することができるため、気に入ったコンテンツを複数契約するケースも珍しくありません。【画像で見る】「えっ…30年で360万円も損？」 これがFP直伝「サブスク」の断捨離テクニックです！こうしたサブスクサービスは、月額だけで考えると小さな金額と考えがちですが、年間での合計を考えると、結構なコスト