大分県日出町の企業が開発した世界初の「黒色調光フィルム」が、トヨタ自動車の高級ブランド「レクサス」の新型モデルに採用されました。これを受け、開発元の関係者が県庁を訪れ、搭載車両を披露しました。 【写真を見る】ボタン一つで遮光100％に「黒色調光フィルム」レクサス5車種に採用大分・九州ナノテック光学が開発、耐久性の壁を克服 県庁を訪れたのは、日出町で機能性液晶フィルムの開発から販売までを手がける「九州