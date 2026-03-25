大分県杵築市で、ハウスかぼすの収穫作業が進められています。 【写真を見る】ハウスかぼすの収穫始まる大分 杵築市では2軒の農家がハウスかぼすを栽培しています。杵築市相原の梅田浩司さんのハウス農園では3月12日から収穫作業が続けられています。 25日は800平方メートルのハウスで収穫作業が行われ、青々としたカボスを一つ一つ丁寧に摘み取っていました。今年は例年並みの仕上がりで、香りも良いとということです