松本洋平文部科学相は25日、衆院議員会館で既婚女性と不適切な行為に及んだとする週刊文春報道を否定するコメントを野党側に提示した。「規則に反する不適切な行為はない」とした。立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長が明らかにした。