同志社国際高の前に集まった大勢の報道陣＝3月、京都府京田辺市沖縄県名護市辺野古沖で船2隻が転覆し、研修旅行中だった同志社国際高（京都府）の女子生徒ら2人が死亡した事故を巡り、安全管理の状況を詳しく確認するため、文部科学省が同校を運営する学校法人同志社に対して現地調査として聞き取りを実施する方向で調整を進めていることが11日、関係者への取材で分かった。文科省はこれまで、私立学校を所管する京都府を通じ