元文部科学事務次官の前川喜平氏が2026年4月25日にXを更新。3月16日に発生した沖縄県名護市辺野古沖の船転覆事故について、「私立高校での死亡事故は時々起きる」と指摘し、文科省が調査を行うことを批判した。「事故そのものではなく、辺野古での平和学習を問題視」修学旅行中だった京都府の同志社国際高校の平和学習中に起こったこの事故。女子生徒と船長の男性が死亡した。事故を受け、文部科学省は24日、同校へ現地調査に入っ